De ’never ending story’ van de Paleis voor een prikkie-sterren Frank Jansen: ’Deurwaarder, waar blijft mijn geld?’

Door Ben Holthuis

Frank Jansen beleeft, na zijn breuk met Rogier, pittige tijden. Er wordt met modder gegooid en de scheiding is er nog lang niet doorheen. Ⓒ ANP/HH

Tweeënhalve week nadat de rechter bepaalde dat Rogier Smit (48) ten onrechte beslag had laten leggen op de bankrekeningen van zijn aanstaande ex-echtgenoot en tv-collega Frank Jansen (75) kan laatstgenoemde nog altijd niet beschikken over zijn complete geld. Frank is woedend op de advocaat en de deurwaarder, die door zijn partner werden ingeschakeld om hem financieel schaakmat te zetten. Het beslag op zijn rekeningen is weliswaar opgeheven, maar een deel van de saldi is zoek. Hij mist bijna 30.000 euro…