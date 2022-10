Premium Het beste van De Telegraaf

’Te vers en pijnlijk’ ’Zelfs medewerkers gruwen van dood Diana in The Crown’

Door Wimke van der Vaart

Voormalig Brits premier John Major noemt The Crown ’een lading onzin’ noemt en eerder werd het verfilmen van een affaire van prins Philip ’smakeloos en respectloos’ gevonden. Nu de makers bezig zijn met het verfilmen van het overlijden van de geliefde prinses Diana, ligt Netflix-serie The Crown voor de zoveelste keer onder vuur. Deze keer komt de ophef echter uit onverwachte hoek: van de crew zelf, stelt The Sun. Heeft The Crown zijn hand overspeeld?