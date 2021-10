Jamie Dornan baalt dat mensen Fifty Shades-films als grap zien

De trilogie, waarvan het laatste deel in 2018 verscheen, betekende de grote doorbraak voor Dornan in Hollywood. „Kijk, het heeft mijn carrière geen kwaad gedaan om deel uit te maken van een filmreeks die meer dan 1 miljard heeft opgebracht”, zegt Dornan daarover. „Het is geen schande om te zeggen dat het mijn leven en dat van mijn familie financieel heeft veranderd. Ik ben hier heel erg dankbaar voor en zal dat altijd blijven.”

Maar ondanks de vele Fifty shades of grey-fans, waren er ook mensen kritisch over de films. „Kevin Maher, filmcriticus bij The Times, vond het niet geweldig. Wat een verrassing”, grapt Jamie. „Maar ik ben het er niet mee eens dat het allemaal maar een grap is. Alle betrokkenen hebben zo hard als ze konden aan die films gewerkt, ook ikzelf.”

Na de rol van Christian Grey voelde Jamie een enorme druk om zichzelf als acteur te bewijzen. „Of het nu A private war, Anthropoid of Belfast is, de regel in de pers is altijd: ’Het is het beste wat hij heeft gedaan sinds Fifty Shades.’ Alsof ik nog steeds mezelf moet bewijzen”, zegt hij. „Ik snap het en om eerlijk te zijn spoort het me juist aan om harder te werken. Als het betekent dat mensen zeggen: ’Oh, eigenlijk is hij niet zo slecht’. Nou, dat zij dan zo.”