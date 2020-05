Ashlee Simpson in verwachting van een jongen

Te zien is hoe de 35-jarige Ashlee, in het bijzijn van haar gezin, een taart met blauwe vulling aansnijdt. Dochtertje Jagger (4) lijkt echter niet zo enthousiast door het nieuws. „Ze dacht dat ze een zusje zou krijgen, maar nu is ze blij”, licht Ashlee toe in een reactie onder het bericht.

Het is het tweede kind van de zangeres en zoon van Diana Ross samen. Ashlee heeft uit haar vorige huwelijk met Fall Out Boy-bassist Pete Wentz ook zoon Bronx (11).