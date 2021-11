Echtgenoot Halyna Hutchins neemt advocaat in de arm

Een woordvoerder van de familie en het kantoor zelf bevestigen dat aan The LA Times. Verder willen de advocaten daar geen uitspraken over doen. „We respecteren meneer Hutchins’ verzoek om privacy nu de familie in rouw is na het verlies van Halyna Hutchins, onze firma zal op dit moment geen statements geven.”

De politie in Santa Fe onderzoekt nog steeds wat er precies is gebeurd op de set van de western, waar een schot van Alec Baldwin de cinematografe fataal werd. De acteur was vlak daarvoor verteld dat het wapen ongevaarlijk was. Ook de regisseur van de film, Joel Souza, werd geraakt door de nog onbekende soort munitie die in het wapen zat, maar zijn verwondingen bleken mee te vallen.

Matthew Hutchins, die zelf advocaat is in de zakenwereld, en Halyna hebben een negenjarige zoon, Andros.