Schrijver wil niets veranderen aan boek Game of Thrones

Tegen Entertainment Weekly zegt Martin dat hij vaak gevraagd is het plot van de volgende delen van de reeks aan te passen. „Ik wil de boeken schrijven die ik vanaf het begin van plan was te gaan schrijven”, zegt de auteur in het interview. „En als ze uitkomen kunnen mensen ze goed vinden of niet.”

Het gaat om de delen Winds of Winter en A Dream of Spring. Daarop is het laatste deel van Games of Thrones gebaseerd. Fans vonden het eind van de serie maar niks. Martin heeft daar niets mee te maken, laat hij weten. „Ik heb een bepaald einde in mijn hoofd en als je dat loslaat, omdat iemand het niet goed vindt, verpest je de hele structuur.”

Verder vertelt Martin dat hij de tijdsdruk vervelend vond. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de boeken in december af moesten zijn. Maar die deadline werkte verlammend voor hem. „De druk werd te groot en op een bepaald moment merkte ik dat daardoor het werk niet afkwam.” Die druk is nu weg. Hij schrijft nu op zijn gemak verder en wil de boeken zo goed mogelijk afleveren. „De serie is voorbij. Ik werk nu aan het boek en als het af is, is het af.”