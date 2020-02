Oververmoeide PewDiePie toch terug op YouTube

„Ik ben teruggekeerd. Na een maand, een lange pauze, ben ik terug”, zegt de 30-jarige Zweed in de video, die binnen een dag al meer dan zes miljoen keer is bekeken. Hoewel hij de afgelopen tijd ’eigenlijk best leuk’ vond, miste PewDiePie het maken van video’s. Hij zegt weer volop aan de slag te gaan en zich in de toekomst niet alleen te beperken tot het dagelijks maken van video’s.

In december kondigde hij aan voorlopig geen video’s te maken. „Ik neem volgend jaar een pauze van YouTube. Ik ben moe en voel me uitgeteld”, zei hij toen.

PewDiePie, wiens echte naam Felix Kjellberg is, is een van ’s werelds meest succesvolle YouTubers met meer dan 103 miljoen abonnees. Met zijn video’s raakte hij meerdere keren in opspraak. Zo maakte hij in een van zijn filmpjes antisemitische grappen en schold hij in een ander een medespeler tijdens een schietspelletje uit met het n-woord. Dit kwam de Zweed beide keren op veel kritiek te staan.