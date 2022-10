Oasis-gitarist Paul ’Bonehead’ Arthurs: ’Mijn kanker is weg’

„Update over mijn kanker, ik heb tien dagen geleden een volledige scan gehad en het is duidelijk: het is weg”, deelt hij op Instagram. „Heel erg bedankt allemaal voor de berichten die ik heb gekregen. Het heeft me enorm geholpen.”

De 57-jarige muzikant liet in april op Twitter weten dat hij kanker heeft. „Ik wil jullie laten weten dat ik voorlopig niet meer zal optreden. Er is bij mij amandelkanker vastgesteld. Het goede nieuws is dat het te behandelen is en dat ik binnenkort met een kuur zal beginnen”, schreef hij destijds. Die kuur is nu dus met succes afgerond.

Bonehead verliet Oasis in 1999, omdat hij meer tijd met zijn gezin wilde doorbrengen. Door de jaren heen werkte hij echter nog regelmaat samen met Liam Gallagher. De twee traden in 2021 voor het laatst samen op.