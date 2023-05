’Lastige opgave voor Mia en Dion om finale te halen’

Op basis van de concurrentie lijkt het een lastige opgave te worden voor de 27-jarige Nicolai en 29-jarige Cooper. Oud-songfestivalwinnares Loreen uit Zweden en Käärijä uit Finland, de nummer één en twee bij de bookmakers, zijn al zo goed als zeker van plaatsing en ook outsiders als Noorwegen, Israël en Tsjechië staan dinsdag op het podium.

De eerste voorronde telt daarmee veel meer kanshebbers dan de tweede, die donderdag is. Volgens de bookmakers haalt Nederland de finale nipt niet. De tv-kijker kan het duo echter redden en naar de finale stemmen. De jury heeft dit jaar geen invloed op de uitslag.

Aan het einde van de avond gaan tien van de vijftien landen door. In totaal doen dit jaar 37 landen mee, waarvan er 31 in de halve finales staan. De zogenoemde 'big five', Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frankrijk, zijn samen met de regerend kampioen Oekraïne al verzekerd van een plek in de eindstrijd.