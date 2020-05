Last tango in Halifax: Liefde op leeftijd

xxx Ⓒ Foto BBC First

Herkenbaar, hartverwarmend en romantisch. BBC First hervat de tragikomische Britse dramaserie Last tango in Halifax over liefde op leeftijd. Bij Alan en Celia Buttershaw verschijnen na zeven jaar de eerste scheurtjes in hun huwelijksgeluk. „De ’seven year itch’ slaat meedogenloos toe”, gniffelt hoofdrolspeelster Anne Reid op de set in Yorkshire.