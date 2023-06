Johnny de Mol: HLF8 leverde niet de gewenste resultaten

Ⓒ ANP/HH

Presentator Johnny de Mol vond het einde van zijn SBS6-talkshow HLF8 een grote teleurstelling. „Maar als je eerlijk bent, en dat moet je zijn in dit vak, leverde HLF8 niet de gewenste resultaten”, vertelt hij in gesprek met het ANP. Het programma stopte in april vanwege tegenvallende kijkcijfers.