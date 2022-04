Vrouw Roy uit Over mijn lijk geeft update over zijn gezondheid

Op Instagram legt Annick uit dat ze in het ziekenhuis gingen kijken over hoe ze nu verder zouden gaan. Over de huidige stand van zaken schrijft ze: „We hebben gemerkt dat de bestralingen en de klap van de chemo’s veel kapot heeft gemaakt bij Roy, conditioneel, emotioneel, maar ook het verwoorden van dingen, vermoeidheid, plannen en de zin weer krijgen om dingen te gaan doen. Dit zijn dingen waar we dagelijks tegenaan lopen en voor Roy ook steeds moeilijker werd.”

Roy zou aan een revalidatieproces elders beginnen, waar ze tot de ontdekking kwamen dat er krachtvermindering is aan de rechterkant van zijn lijf. „Hier zijn we van geschrokken want het eerste wat door mij heen schoot was; zijn we nu al begonnen met het proces van, het gaat steeds verder achteruit? Roy is nu sinds 2 weken begonnen met meerdere therapieën en we zien/merken dat hij daar op de juiste plek is en dat dit hem ook gaat helpen.”

„Er is nog een lange weg te gaan maar wij kunnen dit”, aldus Annick. Daarnaast laat ze weten dat ze binnenkort voor het eerst als gezin voor het eerst op zonvakantie gaan.