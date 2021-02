Onmogelijke missie: Opnames Mission Impossible opnieuw stilgelegd

De opnames voor de actiefilm ,met in de hoofdrol Tom Cruise, waren de afgelopen weken eindelijk weer in volle gang in het Midden-Oosten, maar het productiewerk is stopgezet nadat mensen weigerden te werken en eisten terug te gaan naar het Verenigd Koninkrijk in verband met nieuwe coronamaatregelen.

„Er zijn opstanden geweest onder de cast en crew”, vertelt een insider aan The Sun. „Voor een flink aantal van hen is het vooruitzicht om in een hotel in Engeland in quarantaine te moeten een stap te ver en ze hebben geëist dat ze naar huis worden gevlogen voordat de regels veranderen.” Volgens de bron is een deel van hen dus inderdaad teruggevlogen, waardoor er wederom vertraging optreedt. „Men hoopte dat filmen in de VAE enige flexibiliteit zou bieden, maar dat veranderde toen het Verenigd Koninkrijk zijn grenzen sloot.”

Mission: Impossible 7, waarin ook Simon Pegg, Vanessa Kirby en Hayley Atwell te zien zijn, is al meerdere keren uitgesteld vanwege problemen door het coronavirus. Een deel van het personeel zou zelfs inmiddels het gevoel hebben dat ’het allemaal niet meer de moeite waard is’. „Het moreel is echt laag en veel van de jongere medewerkers die niet het grote geld verdienen, vinden het gewoon niet meer de moeite waard.”