’Harry en Meghan werken mee aan onthullend boek’

Het koppel, dat momenteel met zoontje Archie in Los Angeles woont, zou al zijn geïnterviewd voor Thoroughly Modern Royals: The Real World of Harry and Meghan. Het gesprek ging volgens ingewijden onder meer over de agressieve Britse roddelpers; een belangrijke motivatie voor de twee om een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis.

Royalty-verslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, van respectievelijk Harper’s BAZAAR en Elle, zouden het boek hebben geschreven en in augustus willen uitbrengen. De schrijvers hebben nog niet gereageerd op het bericht.