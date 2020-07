Kleindochter Elvis: ’Ik kan het nog steeds niet geloven’

Riley met haar vier jaar jongere broer Benjamin, beiden kleinkinderen van Elvis Presley. Ⓒ Instagram

Ze heeft een week nodig gehad om de eerste klappen van het verlies van haar broer BENJAMIN te verwerken. Maar nu heeft RILEY KEOUGH (31), kleindochter van ELVIS en PRISCILLA PRESLEY, zich voor het eerst uitgesproken over zijn droeve dood. Benjamin pleegde vorige week zelfmoord. Riley is in diepe, diepe rouw.