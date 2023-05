Premium Het beste van De Telegraaf

Subtiele tuinkunst van Britse kunstenaar is niet voor de eeuwigheid Richard Long trekt sporen in het gras rondom het Rijksmuseum

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Richard Long tijdens de installatie van zijn steencirkel in de tuin van het Rijksmuseum. „Mijn ideeën zijn ambitieus.” Ⓒ Kelly Schenk

Een slang van maaskeien in de vijver, een halve maan of een kruis uitgesneden in het gras. Soms moet je wel drie keer kijken voor dat je de sculpturen van Richard Long in de tuinen rond het Rijksmuseum waarneemt. Want de Britse kunstenaar, die inmiddels 78 lentes telt, laat al een leven lang zulk subtiel werk achter in het landschap dat deze ingrepen zich niet altijd onmiddellijk aan het publiek openbaren.