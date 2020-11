Chantal presenteert ’Linda’s show’: ’Ik zei tot twee keer nee’

Over het vullen van Linda’s schoenen wil ze verder niets kwijt. „Ik draai het graag even om: was dit ook de hele tijd aan een man gevraagd?” Volgens de actrice is het een „aantrekkelijk plaatje” om een competitiestrijd te schetsen tussen twee vrouwen. „Niemand vroeg alsmaar aan Beau hoe het was om het stokje over te nemen”, aldus Chantal, doelend op het programma Weet ik veel dat hij van Linda overnam.

Maar de presentatrice stemde in en daar heeft ze geen spijt van. „Het programma voelde goed bij mij. Ik keek ontzettend uit naar dansen en zingen, omdat ik me daar als musicalactrice enorm in thuis voel”, vertelt ze. En presenteren is voor Chantal ook al jaren onderdeel van haar repertoire, waarvoor ze dit jaar voor de zesde keer een Televizier-ster won.

Chantal, omringd door teamcaptains Ruben Nicolai (l.) en Carlo Boszhard, in Oh, wat een jaar!. Ⓒ William Rutten

Verkleedfeestje

In Oh, wat een jaar!, waarin er in elke aflevering met spelletjes en muziek teruggeblikt wordt op een specifiek jaar, kan de 41-jarige presentatrice bovendien haar obsessie met de televisiegeschiedenis kwijt. „Mijn moeder zegt altijd dat ik te laat geboren was. Ik ken alles van Toon Hermans en heb allemaal videobanden van Mies Bouwman gekeken”, vertelt ze. „Ik ken ook zo veel oude Duitse liedjes van televisie. Geweldig vind ik dat.”

Het leukste van het programma zijn voor de presentatrice alle kostuums en decors die erbij komen kijken. „Als de kandidaten de deur uitkomen, zie ik ze voor het eerst in hun kostuum. Het is echt een soort verkleedfeestje.” Maar ook de hapjes en drankjes vallen in de smaak. In de eerste aflevering over 1990 wordt er onder andere de zoete wijn Canei gedronken. „Fantastisch. Zulke mierzoete wijn. Die schonken we vroeger ook op verjaardagsfeestjes.”