J.K. Rowling teast Harry Potter-fans met cryptische tweet

De tekst gaat gepaard met een nieuw logo voor de Broadwayshow Harry Potter and the Cursed Child. Wat de cryptische boodschap precies inhoudt is niet duidelijk. Sommige internetforums, zoals Pottermore, melden dat het echter alleen gaat om een nieuwe poster voor het theaterstuk, dat ook in San Francisco, Toronto, Londen en Hamburg te zien is.

In 2017 twitterde Rowling nog dat er ’absoluut GEEN waarheid’ zat in geruchten die toen de ronde deden over een mogelijke film over de Broadwayshow die in 2016 op de planken kwam. Of het nu dan niet toch tot een nieuwe reeks Harry Potter-films komt is afwachten.