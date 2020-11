Catherine krijgt hulp van half miljoen mensen

De vrouw van prins William heeft de enquête van Ipsos begin dit jaar gepromoot. En dat heeft duidelijk gewerkt. Het marktonderzoekbedrijf laat weten dat nog nooit eerder zoveel mensen hebben gereageerd op een vragenlijst van deze aard.

Catherine bedankte de respondenten maandag via sociale media. „Meer dan een half miljoen mensen hebben de oproep beantwoord. Dus we hebben die inbreng meegenomen en gaan die combineren met nog meer onderzoek.” Ze benadrukt dat het dit jaar nóg belangrijker is om over familie te praten”, refererend naar de coronapandemie.

De exacte resultaten die voort zijn gekomen uit de enquête worden later uitgebreid toegelicht.