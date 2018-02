Mies Bouwman overleden op 88-jarige leeftijd

Haar zoon Joost heeft aan RTL laten weten dat zijn moeder niet echt ziek was, maar wel grieperig was en last had van ademhalingsproblemen. Ze lag hierdoor even in het ziekenhuis, maar is vanochtend weer naar huis gegaan. „Thuis lag ze nog maar net in bed en keek haar familie naar haar en blies ze haar laatste adem uit. Dat was heel vredig. Gelukkig was iedereen er bij aanwezig. Dat deden ze steeds als er weer iets met haar was.”

Mies kampte vorig jaar nog met een longontsteking. In december vierde ze wel vol goede moed haar 88e verjaardag. Aan Privé vertelde ze destijds: „Ik ga uitpakken. Ik vind 88 een mooi getal om bij stil te staan, en dat gaan we ook doen met de hele familie.’’

In 2013 overleed haar man Leen Timp. Samen hebben ze vier kinderen en dertien kleinkinderen. Johnny de Mol was vier dagen geleden nog op visite bij Mies. Op Instagram liet hij weten: „Dank voor de leuke middag Mies!!”

Mies Bouwman begon haar televisiecarriere in 1951 bij de KRO, maar werd vooral bekend door de eerste live marathon-uitzending uit de Nederlandse tv-geschiedenis Het Dorp in 1962. Daarna verspeelde ze al snel haar goede naam bij het grote publiek door deel te nemen aan het omstreden programma Zo is het toevallig ook nog 's een keer. Het werd een enorme rel.

Bekijk ook: Verdrietige reacties op overlijden Mies Bouwman

Ze kwam terug met Mies en scène, waarin zij bekende Nederlanders ontving. In de jaren 70 maakte zij het programma Eén van de Acht, een familieshow waarin Mies acht 'gewone' Nederlanders ontving. Een ander goed bekeken programma van Bouwman was In de hoofdrol in de jaren 80.

In 1993 stopte zij haar tv-carrière, maar ze verscheen incidenteel nog wel op televisie.