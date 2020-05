Pathé: beperkte opening beter dan niets, maar niet rendabel

„Natuurlijk is het beter dan niets, maar het is absoluut niet rendabel”, vertelt Pathé-directeur Jacques Hoendervangers aan BuzzE.

Het kabinet maakte onlangs bekend dat bioscopen vanaf 1 juni weer open mogen, mits er maximaal dertig mensen in een zaal zitten. En dat heeft behoorlijke consequenties voor de omzet. „Met dertig personen kan dat bij lange na niet uit. Maar zelfs bij 100 personen draaien we nog verlies”, zegt Hoendervangers.

De grootste bioscoopexploitant van Nederland heeft een protocol opgesteld waarin een aantal richtlijnen is opgenomen. Iedereen moet vooraf online een ticket kopen en een medewerker wijst de stoelen aan. Tussen gezinnen of duo’s moeten minstens drie lege stoelen zitten en achter elkaar zitten is niet toegestaan. Ook worden er per dag minder films vertoond om de toestroom beter te kunnen reguleren.

Improviseren

Volgens Hoendervangers zal als gevolg van het protocol slechts een tiende van alle verkoopbare plaatsen bezet zijn. Normaal gesproken draaien in de 200 zalen, met ieder gemiddeld 200 stoelen, zes voorstellingen per dag. „Dat betekent dat er voorheen 240.000 plekken per dag beschikbaar waren. In de nieuwe situatie zijn dat er maar 24.000.”

Omdat veel filmopnames stilliggen, blijft het de komende maanden qua programmering improviseren. „We komen met een aantal nieuwe films, maar steken ook oud materiaal in een nieuw jasje”, zegt hij, doelend op het uitbrengen van blockbusters als Spider-man: Far From Home en Harry Potter and the Deathly Hallows in 4DX. Ook kunnen bezoekers binnenkort weer kijken naar klassiekers als Grease en Bohemian Rapsody.

Toch is er ook een lichtpuntje. Woensdag ging de verkoop van tickets van start en dat ziet er volgens Hoendervangers goed uit. „Inmiddels zijn al 35 zalen uitverkocht. Het was best een beetje spannend, maar het lijkt erop dat het publiek niet bang is om naar de bioscoop te komen.”