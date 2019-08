Bam Margera in ziekenhuis na derde afkickkliniek in één maand

Waar de oud-skateboarder precies last heeft van de zwelling, schreef hij niet. Wel zei hij in de verwijderde post dat hij waarschijnlijk binnen een paar uur weer naar huis mocht. „Het is of een reactie op nieuwe medicatie, of het komt door het detoxen of het komt door het kleine beetje alcohol dat ik twee weken geleden heb gedronken toen ik daarna het genoegen had om naar de gevangenis te gaan.”

Bam, die al jaren niet van de alcohol en drugs kan afblijven, deed begin deze maand zijn eerste afkickpoging van deze zomer. Dit deed de realityster nadat hij Dr. Phil op social media om hulp had gevraagd. De televisiedokter raadde hem een afkickprogramma van zestig tot negentig dagen aan, maar na een paar dagen hield de Amerikaan het alweer voor gezien.

Vervolgens had Bam een terugval en werd hij nadat hij zich had misdragen in een bar door agenten afgezet in een kliniek. Ook hier vertrok hij alweer snel om vorige week toch weer terug te gaan. Hij zou nu in ieder geval tot volgende week vrijdag blijven.