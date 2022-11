Dries Roelvink voetbaldeskundige bij HLF8 tijdens WK

„We zoeken iedere dag drie of vier leuke WK-fragmenten uit die mij zijn opgevallen”, legt Roelvink uit. Die fragmenten worden dan besproken in de talkshow. „Ik ga daar de komende negentien uitzendingen nog naar toe. Het is een leuke klus.”

Het Nederlands elftal speelde gisteren de eerste poulewedstrijd van het WK. Die werd met 2-0 gewonnen van Senegal. Roelvink is geen vreemde in de voetbalwereld. Hij speelde zelf in zijn jonge jaren in het tweede elftal van FC Amsterdam, dat toen in de Eerste Divisie uitkwam.