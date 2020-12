Wereldster Ariana Grande gaat trouwen

De 27-jarige Ariana zou sinds januari aan het daten zijn met Dalton Gomez. De zangeres wil de relatie niet al te publiekelijk maken, maar ondanks dat steekt ze nu niet onder stoelen of banken erg verliefd te zijn.

Scooter Braun, haar manager, zegt blij te zijn voor het stel. „Gefeliciteerd voor deze twee geweldige zielen”, zegt hij. „Ari, we houden van je en kunnen niet gelukkiger voor je zijn. Dalton, je bent een gelukkig man.” Ook fans van de zangeres reageren verheugd op het nieuws.

Het is niet voor het eerst dat Ariana verloofd is. Twee jaar geleden kreeg ze ook al een aanzoek van haar toenmalige vriend, Saturday Night Live-ster Pete Davidson, maar die relatie ging stuk. De zangeres had verder ook nog andere relaties, onder anderen met Big Sean, Ricky Alvarez en Mac Miller.