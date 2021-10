Ye loopt met masker als blanke man door New York

Hoe TMZ precies weet dat het hier om Kanye gaat is niet duidelijk, wel plaatst de site een foto van de achterkant van Ye, waarop onder het masker nog een stukje donkere huid te zien is. De New York Post bevestigt het nieuws en weet erover te melden dat Kanye het masker droeg voor een gesprek met Michael Cohen, de voormalig vice-president en juridisch adviseur van Trump, over vastgoed. Eerder die dag zou hij met hetzelfde masker gespot zijn op JFK Airport. Cohen laat dan ook aan de New York Post weten dat de artiest het masker droeg omdat hij eerder die dag was lastiggevallen door een grote meute fans.

De gossipsite wist maandag al te melden dat de rapper zijn naam officieel heeft veranderd in Ye. Daarmee vervallen zijn oude voor- én achternaam. Een rechter heeft de naamsverandering van de rapper goedgekeurd, zo blijkt uit officiële documenten.

Momenteel ligt de artiest in scheiding van Kim Kardashian. Die draagt voorlopig nog wel de achternaam West, net als zijn kinderen dochters North (8) en Chicago (3) en zoons Saint (5) en Psalm (2).