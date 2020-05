Famke Louise: ik heb bijna geen vriendinnen

„Dat is gewoon puur omdat ze je altijd gebruiken om de fame. Het is gewoon heel vervelend. Eigenlijk heb je daardoor best weinig sociale contacten”, aldus Famke Louise.

Ook leeftijd speelt een rol. „Ik level over het algemeen ook beter met mensen die wat ouder zijn”, vertelde de 21-jarige zangeres. „Mensen van mijn leeftijd laat ik gewoon een beetje links liggen, want die snappen het niet. Sommige mensen hebben een stuk of vijftien vriendinnen, ik heb er misschien twee. Daar heb ik genoeg aan.”