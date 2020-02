Gordon: afgezegd, want ’geen klik’ met Marc de Hond

De ex-zanger zou de theatermaker vrijdag in het Overijsselse Rijssen interviewen over zijn leven, in het kader van een bijzondere reeks publieke gesprekken die De Hond opneemt voor zijn kinderen, nadat er weer kanker bij hem geconstateerd is. Maar na het voorgesprek op zondag, liet Gordon opeens weten geen klik te voelen en van zijn medewerking af te zien, meldt BuzzE. Omdat er weer kanker bij hem is geconstateerd, wil De Hond met de bijzondere tournee een audiovisueel portret van zichzelf voor hen maken.

Misverstandje

Volgens zijn woordvoerder berust de eerdere versie van het verhaal van Gordon op een misverstand. „Hij heeft nu een reis wat vervroegd, omdat hij niet naar het optreden gaat. Maar dat was dus niet in eerste instantie de reden dat hij de voorstelling cancelde”, stelt ze.

Gordon vindt het heel spijtig dat Marc de Hond pas een week van tevoren contact zocht voor het voorgesprek over het optreden. „Zeker als het zo’n belangrijke avond is, is het natuurlijk wel slim om daar eerder over te praten”, stelt de woordvoerder van Gordon. Het is niet duidelijk waarom de zanger wel van tevoren al had toegezegd mee te doen als hij liever eerst een gesprek met De Hond had gehad.

Sms’je

De Hond stelt in een reactie overigens wél „de klik” te hebben gevoeld die Gordon blijkbaar niet had. „Het was een ontzettend leuk en geanimeerd gesprek, we hebben gelachen en openhartig gepraat”, stelt de theatermaker. „Het verraste mij echt dat Gordon daarna met een sms-je meldde toch van zijn medewerking af te zien.”

De Hond kan nog niet zeggen wie Gordon gaat vervangen. Bijna dertig BN’ers doen belangeloos mee aan het project, onder wie Eva Jinek, Janine Abbring, Humberto Tan, Paul de Leeuw, Claudia de Breij en Eric Corton. De winst van de productie wordt gedoneerd aan een project ten behoeve van de bestrijding van blaaskanker.