Onderzoek naar Marilyn Manson afgerond, bevindingen naar officier van justitie

De politie deed de afgelopen negentien maanden onderzoek naar meerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag. De vermeende incidenten vonden plaats tussen 2009 en 2011. „Zodra we de zaak hebben ontvangen, zal deze zorgvuldig worden geëvalueerd door ervaren aanklagers om te bepalen of het gepast is om op dit moment een aanklacht in te dienen”, zei de openbaar aanklager er eerder over.

Meerdere vrouwen hebben de Amerikaanse shockrocker (53) beschuldigd van seksueel misbruik. Een van hen is actrice Evan Rachel Wood, een ex van Manson. De zanger, die alle aantijgingen ontkent, klaagde Wood aan voor onder meer smaad.

Tegen Manson loopt ook een federale zaak in Los Angeles. Actrice Esmé Bianco klaagde de zanger aan voor onder meer aanranding.