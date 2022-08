Maarten van Rossem: Hier zijn de Van Rossems gaat door

„Wij gaan door”, zegt Maarten in Maarten van Rossem - De Podcast. „Mijn broer en ik hebben toestemming gekregen om door te gaan.” Dat gebeurt wel ’in een licht gewijzigde vorm’, laat de historicus weten. „Je hebt sowieso mensen die zeggen: het wordt niks zonder zijn zuster.” Zelf vindt hij het „ook niet leuk” dat hij het zonder zijn zus moet doen, maar „zo is het nu eenmaal”, zegt hij. „Daar moet mee geleefd worden.”

Er is al over de verdere uitvoering van het programma, dat startte in 2015, vergaderd. De locaties zijn al grotendeels vastgesteld, meldt Maarten. „Ergens in eind september gaan we met de opnames beginnen.”

De kunsthistorica en presentatrice ’Sis’ overleed op 77-jarige leeftijd, twee dagen nadat ze vanwege een val in haar woning in een Utrechts ziekenhuis was opgenomen. De bijnaam Sis kreeg Mary van Maarten en is een afkorting van het Engelse woord ’sister’.