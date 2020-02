Justin Bieber noemt drugsgebruik doodeng

Justin Bieber Ⓒ ANP

Justin Bieber deelt dat zijn beveiligers moesten checken of hij nog ademde of een hartslag had, nadat hij een nacht had doorgehaald met xtc en paddo’s. In de laatste aflevering van zijn YouTube-serie Seasons is hij openhartig over zijn vroegere drugsgebruik. Justin zegt dat men niet doorhad hoe ernstig zijn toenmalige verslavingen aan pillen en marihuana waren.