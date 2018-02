Albert Verlinde: Mies liet de gewone man zien

Volgens de musicalproducent heeft Mies ervoor gezorgd dat de televisie van het volk werd. „Ze haalde de gewone man voor de camera”, zei hij. Dat deed ze bijvoorbeeld bij Open Het Dorp, de inzamelingsactie voor een dorp voor gehandicapten in 1962, maar ook met grote spelshows als Eén van de Acht. „Ze wilde altijd een breed publiek bereiken”, zegt Verlinde.

Mies stond volgens hem ook altijd open voor vernieuwing binnen de televisie. „Of het nu Paul de Leeuw was, De wereld draait door of Boulevard. Ze was altijd erg geïnteresseerd in nieuwe dingen.”

Verlinde leerde Mies echt goed kennen toen hij voor de AVRO uitvoerend producent was voor Het was stil op straat, een programma over de geschiedenis van de televisie. Hij zat ook in de redactie, samen met Mies en enkele oude rotten in het vak. „Ik was soms erg eigenwijs”, zei hij over die periode. Mies vond dat geweldig. „Ze belde me dan ’s avonds op en zei dat ik zo door moest gaan”, aldus Verlinde. „We zullen haar vreselijk missen.”