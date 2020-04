Kelly Clarkson lanceert lied in zes verschillende talen

Het nummer werd donderdag op Spotify gezet. „Je hebt dan misschien geen podium, maar je hebt altijd een stem”, zingt Clarkson in het nummer. „Je hebt misschien geen kracht, maar je hebt wel een keus.”

Om zoveel mogelijk mensen met I Dare You in aanraking te brengen, is het lied te horen in zes verschillende talen. Clarkson zingt het lied zelf in het Engels en liet het nummer inzingen door lokale zangers uit Frankrijk, Marokko, Spanje, Duitsland en Israël.