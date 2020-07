Idris Elba schaamt zich niet voor zijn allereerste rol

Idris werd in het interview gevraagd naar zijn favoriete rol ooit. De acteur koos voor de Zuid-Afrikaanse oud-president en anti-apartheidsstrijder in Mandela: Long Walk to Freedom (2013). „Ik krijg er een brok van in mijn keel”, aldus Idris. „Het was een eer om hem te spelen. Ik droeg de rol op aan mijn vader. Hij deed me denken aan Mandela, met zijn grote witte haar en aanstekelijke glimlach.”

De 47-jarige acteur kan zich ook nog goed zijn allereerste rol herinneren. In 1994 maakte hij zijn debuut als moordenaar in het Britse programma Crimewatch, waarin waargebeurde onopgeloste zaken werden nagespeeld in de hoop voor nieuwe aanwijzingen. „Ik was dankbaar voor de klus. Het klinkt gek, maar een rol in Crimewatch was de eerste trede van de trap. Veel acteurs willen niet toegeven dat ze Crimewatch hebben gedaan, maar ik schaam me er niet voor.”