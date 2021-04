Ed Sheeran neemt na muzikale pauze nieuwe videoclip op

Op foto’s is te zien dat Sheeran verkleed is als een vampier. Andere acteurs op de set waren omgetoverd tot zombies en griezelige wezens. De clip werd opgenomen op het dak van een winkelcentrum.

Volgens een ingewijde herkenden mensen de zanger al snel en kwamen er meerdere fans kijken. „Hij is zo herkenbaar, maar eerst was hij alleen nog in zijn normale tenue met zijn gitaar dus het ging als een lopend vuurtje dat Ed er aan het filmen was, maar hij vond het prima. Hij zwaaide naar wat kinderen en kon er wel om lachen, het was best wel onwerkelijk.”

De zanger kondigde in 2019 aan even een break te nemen. Vorig jaar werd Sheeran voor het eerst vader en liet hij weten weer terug te keren wanneer het tijd daarvoor is. In februari stelde hij zijn fans gerust dat er dit jaar nog een nieuw album komt.