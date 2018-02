Rose Bertram onthult naam dochtertje

Ook deelt Rose op Instagram een eerste babyfoto, waarop het hoofdje van het kindje overigens niet te zien is. „Naleya Rose van der Wiel is op 24 februari om 11.06 uur Canadese tijd geboren. Mijn kleine, dierbare meisje is eindelijk gearriveerd. Het beste cadeau ooit”, aldus de Belgische.

Rose kondigde gisteren op Instagram al aan dat ze aan het bevallen was. „Het is begonnen, nog maar drie centimeter te gaan.” Naleya is het eerste kindje van de twee.