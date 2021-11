’Duitse Elvis Presley’ Ted Herold en vrouw komen om bij brand

Herold, de artiestennaam van Harald Schubring, maakte eind jaren vijftig naam als ’de Duitse Elvis Presley’. Hij nam veel nummers van Presley in het Duits op en ontmoette zijn idool eenmaal bij toeval in een ijssalon. Zijn grootste hit was de ballade Moonlight, een liedje van Duitse bodem.

In de jaren zestig belandde zijn carrière op dood spoor, toen rock-’n-roll werd ingehaald door andere muziekstijlen. Eind jaren zeventig maakte Herold een comeback onder de vleugels van Udo Lindenberg, die hem vroeg om mee te zingen op een nieuwe plaat en hem meenam op tournee. Herold nam weer nieuwe liedjes op en zijn oude werk verscheen op cd.

Herold was een graag geziene gast in galavoorstellingen en op de Duitse televisie. In 2016 nam hij afscheid.