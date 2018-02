NPO: Nederland verliest met Mies tv-icoon

„Miljoenen Nederlanders genoten van haar in spraakmakende programma’s zoals In de hoofdrol, Eén van de acht, Mies en scène en Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Met de eerste inzamelingsactie op radio en tv, het 23 uur durende Open Het Dorp, bracht zij Nederland bij elkaar¨, zegt de topvrouw van de NPO. „Zij was als veelzijdige vakvrouw voor en achter de schermen de onbetwiste koningin van de Nederlandse televisie.”

„De betekenis van Mies Bouwman voor de Nederlandse televisie is onbeschrijflijk groot”, zegt interim-directeur Marc Adriani van BNNVARA. „Samen met haar echtgenoot, wijlen regisseur Leen Timp, maakte Mies in de periode van begin jaren 60 tot en met 1973 legendarische VARA-titels als het spelprogramma Eén van de acht, het interviewprogramma Mies en scène en het veelbesproken satirische programma Zo is het toevallig ook nog ’s een keer. Voor zowel Eén van de acht als Zo is het… mocht ze een Televizier-Ring in ontvangst nemen. BNNVARA gedenkt Mies Bouwman als een gedreven vakvrouw, als een betrokken programmamaker en bovenal als een aimabel mens.”

Mies Bouwman werkte van 1963 tot 1973 bij de VARA.