Geseponeerde aanklacht tegen Weinstein opnieuw ingediend

Eind juli gaf een rechter gehoor aan het verzoek van de advocaten om de aanklacht te verwijderen. Die ging om incident dat plaatsvond in mei 2010. De aanklacht werd in april van 2020 ingediend en viel daardoor net binnen de verjaringstermijn van tien jaar. Omdat er in maart van dit jaar iets werd aangepast in de zaak, beargumenteerde de advocaten dat die vernieuwd was en nu buiten de verjaringstermijn viel.

De rechter gaf het OM wel de ruimte om de aanklacht opnieuw in te dienen met onderbouwing dat het om dezelfde lopende zaak gaat die in 2020 is gestart, wat nu dus is gebeurd.

Weinstein staat in Los Angeles terecht voor het aanranden en verkrachten van vijf vrouwen in de periode tussen 2004 en 2013. Hij is voor de zaak overgebracht vanuit de staat New York, waar hij een celstraf uitzit van 23 jaar voor vergelijkbare daden. Mocht Weinstein ook in Californië schuldig worden bevonden, dan hangt hem een maximale celstraf van nog eens 140 jaar boven het hoofd.