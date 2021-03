Ex Phil Collins veilt nog meer van zijn bezittingen

De veiling wordt georganiseerd door Kodner Galleries, dat aan de krant laat weten dat Orianne meer dan een miljoen kan ophalen met de eigendommen die deze keer onder de hamer gaan. Fans kunnen onder meer twee awards van Phil bemachtigen en een chique ring van Tiffany’s. Het zou niet gaan om de trouwring van Orianne. Ook verkoopt ze allerlei designproducten, zoals kleding, schoenen, handtassen en sieraden. Een woordvoerder van Kodner Galleries vertelt dat het veilinghuis door 3000 handtassen en 6000 paar schoenen van Orianne is gegaan om de beste items te vinden.

Phil en Orianne trouwden in 1999 en kregen twee zoons, maar scheidden in 2008. In 2015 kwamen ze weer bij elkaar. Afgelopen jaar kregen zij flinke ruzie met elkaar, omdat Phil erachter was gekomen dat Orianne in het geheim was getrouwd met een andere man. Phil probeerde haar daarop uit hun huis in Miami te zetten. Zij weigerde een tijdlang de woning te verlaten, maar kwam tot een overeenkomst met haar ex waarna ze uiteindelijk uit de woning vertrok.