Styliste blijft bij beschuldiging Seacrest

Ryan maakte in november zelf bekend dat er een klacht tegen hem liep. „Als ik ervoor heb gezorgd dat zij zich niet gerespecteerd voelde, spijt dat me oprecht. Maar ik ontken deze roekeloze aantijging en zal meewerken aan elk onderzoek dat hieruit voort kan komen”, liet hij weten. Begin februari liet NBC, het moederbedrijf van Ryans zender E!, een verklaring uitgaan dat een externe partij onderzoek had gedaan naar de beschuldigingen, maar onvoldoende bewijs had gevonden voor de aantijgingen.

De vrouw claimt dat het onderzoek niet grondig is gedaan. Zo zouden verschillende getuigen die zij had aangedragen nooit zijn gesproken door de onderzoekscommissie. Zelf werd ze drie keer ondervraagd, maar merkte daarbij naar eigen zeggen dat de inspectie op de hand van Ryan was.

De advocaat van de presentator en televisieproducent reageert woedend op de nieuwe uitlatingen. „Het is verontrustend dat Variety er voor kiest een verhaal te plaatsen rond onware aantijgingen tegen mijn cliënt, nadat we duidelijk hebben gemaakt dat de beschuldiger heeft gedreigd naar de pers te stappen als hij haar geen 15 miljoen dollar gaf.” De raadsman van de styliste ontkent dat zij ooit om geld heeft gevraagd.