1,2 miljoen kijkers In Memoriam Mies Bouwman

In de uitzending kwamen fragmenten voorbij uit de rijke tv-historie van Bouwman en gedeeltes van verschillende interviews bij de TV Show. Bouwman overleed maandag op 88-jarige leeftijd.

In de uitzending bij RTL werd voor het eerst gemeld dat de voormalig presentatrice overleden was. Later werd dit door Matthijs van Nieuwkerk bevestigd in De wereld draait door. Naar RTL keken 872.000 mensen, De wereld draait door haalde bijna het dubbele aantal, met 1,6 miljoen kijkers.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was maandag het best bekeken programma. Ruim 2,3 miljoen mensen stemden af op het nieuwsprogramma op NPO 1. De huldiging van de Olympische sporters werd live door 1,2 miljoen mensen bekeken.