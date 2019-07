Jandino met nieuwe klucht het theater in

De voorstelling is het vervolg op Judeska in de tbs-kliniek waarmee Jandino het afgelopen theaterseizoen door het land toerde.

Jandino trapt op 28 februari af in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. In totaal doet hij zo’n 50 theaters aan. Half juni sluit de 38-jarige Jandino zijn toer af in het De La Mar Theater in Amsterdam. De kaartverkoop is inmiddels gestart.