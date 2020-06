Adele bij virtuele herdenking brand Grenfelltoren

In haar toespraak bedankte een geroerde Adele Grenfell United voor de steun en hulp die de organisatie aan de nabestaanden biedt. Verder zei de zangeres zeer veel respect te hebben voor de nabestaanden. Ze prees vooral de veerkracht die de mensen toonden na hun zware verlies.

De zangeres heeft zich altijd erg ingezet voor de slachtoffers van de brand in de wijk Kensington. Zo steunde ze de nabestaanden van de slachtoffers toen deze met een petitie kwamen om de toenmalige premier Theresa May zo ver te krijgen dat ze een onafhankelijk onderzoek zou laten uitvoeren naar de oorzaak van de brand. Ze bezocht de herdenkingsdienst voor de slachtoffers en bedankte de brandweermensen en andere hulpverleners die geholpen hebben de brand te blussen en de bewoners van de woontoren in veiligheid te brengen.