Julia Fox hoopt dat Kim Kardashian en Ye problemen oplossen

Ⓒ Getty Images

Julia Fox hoopt dat Ye, de rapper met wie de actrice datet, de problemen die hij met zijn ex-vrouw Kim Kardashian heeft met haar oplost. Dat zegt een insider tegen Page Six. Ye en Kim kregen eerder ruzie omdat Ye het er niet mee eens was dat hun dochter North op TikTok verscheen. Hij plaatste daarop een boze reactie op Instagram, waarna het duo over en weer online naar elkaar uithaalde.