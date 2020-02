Derksen over Bridget: ’Als volwassen vrouw ga je dit soort rare relaties niet aan’

„Het interesseert me geen reet. Ik lees het met een glimlach al die onzin”, vertelde Derksen toen Wilfred Genee hem naar zijn reactie over de veelbesproken breuk vroeg.

Ondanks dat hij Maasland een leuke vrouw vindt, stak het Veronica Inside-gezicht zijn mening over de keuze van de presentatrice om destijds een relatie aan te gaan met Hazes niet onder stoelen of banken. „Dat meisje is ruim in de veertig. Je bent het volwassen vrouw, dan denk ik: dan ga je toch niet dit soort rare relaties aan.”

Derksen denkt wel te weten waarom de twee uit elkaar zijn gegaan: „Hij heeft een liedje voor haar gezongen”, grapte hij.