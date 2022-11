Chef’Special liet Amerikaanse droom schieten: ’We schrijven niet op bestelling’

De Haarlemmers speelden zich in de kijker in de zomer van 2016 toen ze in de VS in het voorprogramma van Twenty One Pilots stonden. Atlantic, het platenlabel van Twenty One Pilots, nam Chef’Special niet lang daarna ook onder contract. „Het album Amigo zou de eerste release zijn. Alleen, vond Atlantic, die plaat had nog een hit nodig die geschikt was voor de radio”, aldus Nolet.

„Die manier van werken - schrijven op bestelling - is precies zoals Chef’Special het niet doet”, vervolgt de zanger. „En ook om in Amerika door te breken wilden we daarvoor geen uitzondering maken. Er ontstond een impasse, de plaat bleef op de plank. Uiteindelijk hebben we, zonder ruzie, het contract laten verscheuren.”

Dat deed pijn, zegt Nolet. „Maar ik ben er trots op dat we dat met zijn vijven unaniem hebben besloten. Gelukkig kregen we alle muziekrechten terug. De deur naar de VS is niet dicht hoor, wat ons betreft. Maar we willen er niet alles voor opgeven, dat hebben we wel helder.”