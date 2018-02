Charles reist zonder Camilla door Australië

Clarence House bevestigt tegenover Britse media dat Camilla en Charles op 4 april samen naar Brisbane en Gold Coast gaan voor de Commonwealth Games en een evenement van Women of the World. De hertogin vliegt vervolgens op 6 april alweer terug, terwijl Charles alleen verder gaat als hij een bezoek brengt aan het Great Barrier Reef, Cairns, Gove en Darwin. Ook vliegt hij naar het eiland Vanuatu.

„De hertogin wist zeker dat ze bij de Commonwealth Games wilde zijn, maar het duurde iets langer voordat ze over de rest van het programma had besloten”, zegt een woordvoerder van Camilla tegen Sky News. Volgens de zegsvrouw heeft de hertogin al een drukke agenda en is de reis naar Australië „slopend.”

Haar vroege terugkeer naar huis, heeft niets met gezondheidsredenen te maken. „Ze is zo fit als een hoentje”, aldus de woordvoerder.