Alec Baldwin mogelijk toch vervolgd voor dodelijk schietincident

In april werd bekend dat Baldwin niet vervolgd zou worden voor het schietincident in oktober 2021 waarbij de acteur tijdens een repetitie cameravrouw Halyna Hutchins dodelijk verwondde. Enkele medewerkers van de film hielden hem verantwoordelijk voor haar overlijden omdat hij nalatig zou hebben gehandeld.

Baldwins advocaten kwamen echter met analyses waaruit zou blijken dat er het pistool mogelijk niet goed werkte. Omdat de 63-jarige acteur geen wapenexpert is, kan hem niet worden aangerekend dat hij dit defect niet zag.

Autoriteiten in New Mexico, waar Rust werd opgenomen, komen nu op de zaak terug. Het gewraakte vuurwapen is naar een onafhankelijke expert gestuurd voor nader onderzoek en tests. „Als wordt vastgesteld dat het pistool niet defect was, zal de aanklacht tegen meneer Baldwin doorgaan”, schrijven de aanklagers.