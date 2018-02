Biografie is opluchting voor Gordon

Gordon deelde zijn levensverhaal met journalist Marcel Langedijk. De vele gesprekken met hem waren voor Gordon „therapeutisch” en „bevrijdend.” „Ik ben blij dat ik mijn verhaal heb kunnen vertellen. Voor veel mensen zal het een schok zijn.”

De entertainer neemt, zoals we van hem gewend zijn, geen blad voor de mond. „Het is zoals het is, dit is de waarheid. Ik heb er enorm tegenop gekeken, me afgevraagd of ik dit wel kan, moest en wilde vertellen. Maar het is een heel mooi boek geworden.”

Misbruik

In ’Gordon, biografie van een entertainer’ gaat het niet alleen over de showbizzrellen waarbij hij betrokken was, ook Gordons jeugd komt uitgebreid aan bod. „Het verhaal van mijn ouders en mijn jeugd is heftig.”

Gordons vader was alcoholist, het huwelijk van zijn ouders was gecompliceerd. De entertainer is de jongste van acht kinderen, maar heeft met sommige broers en zussen nauwelijks contact. Gordon is ook open over het misbruik binnen de familie. „Ik ben misbruikt, van mijn zevende tot mijn twaalfde”, liet hij optekenen. „Ik vermoed dat bijna alle kinderen in ons gezin zijn misbruikt.”

Liegen

Niet alle betrokkenen zullen volgens Gordon blij zijn dat hij een boekje opendoet. „Ik heb vaak mijn mond moeten houden over wat gebeurd is. Ik ben open, oprecht en eerlijk. Ik lieg niet en wil niet liegen.” De entertainer zegt alle betrokkenen te hebben vergeven. „En ik hoop dat zij mij ook kunnen vergeven.”

Ook het veelbesproken liefdesleven van de zanger en presentator komt voorbij. Dat staat weer volop in de schijnwerpers als gevolg van een ruzie met een vermeende nieuwe liefde. Gordon presenteerde de man op social media vol trots als zijn geliefde, maar de man beweert dat er nooit sprake is geweest van een relatie en beschuldigde Gordon van smaad en laster.

Intieme apps

„Dit komt op een ongelukkig moment”, zegt Gordon, die „niet de allerleukste twee weken” achter de rug heeft. „Ik zit nog zo in die verliefdheid en hou nog steeds van die man. We zouden volgende week naar Hongkong gaan, de tickets waren al geboekt. Ik kan het nog steeds niet bevatten.”

Dat de ruzie uitmondt in een kort geding, dat op 9 april dient voor de rechtbank in Lelystad, vindt Gordon „te triest voor woorden.” „Moet ik straks mijn hele privéleven op straat gooien en intieme apps laten lezen aan een rechter?! Het bestaat toch niet dat dat nodig is.”

Te pijnlijk

Ondanks alle moeilijke perioden in zijn leven en tegenslagen blijft Gordon positief naar de toekomst kijken. „We kunnen buigen, maar breken doen we niet. Alle stappen achteruit hebben misschien wel de boog gespannen voor een stap voorwaarts.” Ook zijn geloof in de liefde is de entertainer niet kwijtgeraakt. „Het zal toch ooit een keer moeten gebeuren.”

Hoewel Gordon trots is op zijn biografie, zit een vervolg er zeker niet in. „Ik heb het boek één keer gelezen en weggelegd. Ik lees het nooit meer, het is een te pijnlijk en heftig verhaal. Een tweede deel? Ik moet er niet aan denken.”

Lees vanaf woensdag in weekblad Privé meer over de biografie van Gordon