André Hazes met zoontje én Monique in Disneyland Parijs

Op de beelden is te zien dat de kleine Dré een Spider-Man-pak draagt in het Franse pretpark. Yvonne Coldeweijer deelde zaterdag al beelden van Hazes en zijn entourage in het familiepretpark. Ook Monique Westenberg, Hazes’ ex-geliefde en moeder van zijn kind, is aanwezig.

De documentaire over André Hazes ging woensdagavond in première in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. Voor de film werd Hazes twee jaar lang gevolgd, hij vertelt onder meer over zijn verslaving, zijn liefdesleven en de eetstoornis waar hij mee kampte. Het is de best bekeken documentaire op Videoland in de eerste 24 uur. Dat meldde de streamingdienst vrijdag.